أسعار الذهب اليوم.. تهديد ترامب ينعش"الأصفر" على حساب "الأخضر"

ارتفعت أسعار الذهب قليلا في تعاملات الأربعاء، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي ترامب بعدم توقيع قانون التحفيز مما أدي لانخفاض الدولار.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1860.81 دولار للأوقية (الأونصة) في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1864.60 دولار للأوقية.

وحسب رويترز، ارتفع المعدن حوالي 23% منذ بداية العام ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ 2010 مع شروع البنوك المركزية والحكومات بأنحاء العالم في إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال برنارد داداه المحلل في ناتكسيس "حتى إذا امتنع دونالد ترامب عن توقيع القانون، من المتوقع على نطاق واسع أن يقره بايدن وبالتالي لا نتوقع أي مخاطر على الذهب في الوقت الراهن".

ويستخدم الذهب أداة للتحوط من التضخم، الناجم عن زيادة التدفقات النقدية على الاقتصاد، ويستفيد من تدني أسعار الفائدة التي تقلص تكلفة فرصته.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات الرئيسية المنافسة بعد تهديد ترامب بعدم توقيع قانون التعافي، مما زاد من إغراء الذهب للمستثمرين غير الأمريكيين.

وارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.31 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.5% مسجلا 1007.39 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% ليصل إلى 2322.52 دولار للأوقية.

ترامب يرفض التحفيز

ومساء الثلاثاء، رفض ترامب، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونجرس، واصفا إياها بـ"العار"، ودعا خصوصا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترامب في فيديو عبر تويتر "أدعو الكونجرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين" في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات.

وأضاف "كما أدعو الكونجرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا".

بايدن يدعم تحفيز الكونجرس

بينما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيطلب العام المقبل من الكونجرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

واعتبر بايدن، في مؤتمر صحفي في ويلمينغتون (شمال شرق)، أن الخطة التي تم التصويت عليها يوم الإثنين، والبالغة قيمتها 900 مليار دولار، هي "خطوة أولى" لكنها لن تكون كافية.

ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب في بطالة واسعة النطاق.