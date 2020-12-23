مصر ترد على أكاذيب الإخوان بشأن ابنة خيرت الشاطر

ردت الداخلية المصرية، الأربعاء، على أكاذيب جماعة الإخوان، بشأن تدهور صحة ابنة نائب المرشد العام للتنظيم الإرهابي خيرت الشاطر.

ونفى مصدر أمنى، في بيان للداخلية المصرية، صحة ما تناولته إحدى الصفحات الإخوانية على"فيسبوك" حول تدهور الحالة الصحية للنزيلة عائشة خيرت الشاطر، وحاجتها لدخول المستشفى لتلقى العلاج، كما نفى منع دخول الطعام والشراب والدواء إليها.



وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، مؤكداً أن ذلك ادعاءات أتى فى إطار نهج الإخوان في نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة لتأليب الرأى العام.

وأوضح أن "النزيلة المذكورة مودعة بمستشفى السجن على ذمة إحدى القضايا، ولها تاريخ مرضي قبل إيداعها بالسجن"، حيث تم وضع خطة علاجية لها من خلال الأطباء المعالجين، ويتم متابعة حالتها بصفة دورية.

وكشفت الداخلية المصرية عن أن آخر التحاليل والفحوصات التى أُجريت لعائشة الشاطر، تظهر العلامات الحيوية فى الحدود الطبيعية، وأن الحالة العامة لها مستقرة، وتتناول الأغذية الصحية المقررة لها وفق برنامجها العلاجى، إضافةً إلى ما تتلقاه من ذويها وفقاً للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.





وهذه ليست المرة الأولى التي ترد الداخلية المصرية، بشكل صارم، على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى التحريض على الدولة المصرية، عبر حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومع كل محاولة، ينجح الشعب المصري في وأد فتنة الإخوان الإرهابية بالتكاتف والتعاضد حول مؤسسات بلاده وقيادته السياسية.