الإسترليني يقفز على وقع توقعات باتفاق "وشيك" بين لندن وبروكسل

واصل الجنيه الإسترليني مكاسبه، في تداولات الأربعاء، متجاوزا 1.35 دولار، بعد توقعات بقرب اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب رويترز، يستعد الاتحاد الأوروبي للتطبيق المؤقت لاتفاق تجارة مع بريطانيا وأن الدول الأعضاء أحيطت علما بعقد اجتماع غدا الخميس في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت صحيفة صن أن اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبي بات يلوح في الأفق.
وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 1% إلى 1.3503 دولار بعد صعوده في وقت سابق إثر إعادة فتح الحدود مع فرنسا.
وأمام اليورو، قفزت العملة البريطانية 0.8% إلى 90.27 بنس.
وزادت عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو بعد التقرير، ليصعد عائد سندات عشر سنوات الألمانية خمس نقاط أساس في حين بلغ مؤشر الأسهم الأوروبي أعلى مستوياته للجلسة، مرتفعا نحو 1%.
اتفاق وشيك
وقالت مصادر أوروبية عدة لوكالة فرانس برس، إن التوصل الى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست يبدو وشيكا الأربعاء بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأورد أحد هذه المصادر أن هناك "فرصا كبيرة" لبلوغ اتفاق مساء الأربعاء، الأمر الذي أكده مصدر آخر قائلا "نحن في المرحلة النهائية".
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