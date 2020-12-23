المغرب: علاقاتنا مع إسرائيل قديمة و"لم تبدأ من الصفر"

أكد المغرب، الأربعاء، أن علاقاته مع إسرائيل قديمة ولن يبدأها من الصفر وإنما يجددها ويضفي عليها طابع الاستمرارية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، الأمريكي، إن "المغرب يريد أن يكون جسرًا بين اليهود والمسلمين في المنطقة، ويتطلع إلى أن يساعد ذلك على دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية".

وكان المغرب أعلن، الثلاثاء، إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مؤكدا أنها تخدم السلام في المنطقة وتعزز الأمن الإقليمي.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الأمريكي الإسرائيلي، إن "موقف بلادنا ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية".

وتابع بوريطة: "تم الاتفاق على تسيير رحلات طيران مباشرة بين بلادنا وإسرائيل، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن "الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط".

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.