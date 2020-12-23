سائقو الشاحنات العالقون نفد صبرهم.. بريطانيا تخرج ببطء من العزل

بدأت المملكة المتحدة الأربعاء، الخروج من العزل ببطء إثر الاستئناف المحدود لحركة النقل مع فرنسا.

يأتي ذلك غداة توصل باريس ولندن لاتفاق للخروج من أزمة الشاحنات العالقة في بريطانيا بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة فرانس برس، يقضي الاتفاق بخضوع المسافرين لفحص سريع تثبت نتيجته عدم إصابتهم بكوفيد-19 أو الطفرة الجديدة منه.

ودفع الإعلان عن هذا التحول في الفيروس دول عدة بينها فرنسا إلى تعليق حركة مرور الأشخاص القادمين من بريطانيا منذ منتصف ليل الأحد.

عدة أيام



ويحتاج تخليص آلاف الشاحنات العالقة في ميناء دوفر، عدة أيام ما يثير مخاوف من حدوث شح في الموارد.

وقال سائق بولندي هو واحد من آلاف العالقين بعد اغلاق الحدود الفرنسية لـ 48 ساعة اثر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، "يقولون أننا سنخضع لفحص كوفيد، لكن شيئا من هذا لم يحصل" بعد.

وبدأ سباق مع الزمن بمساعدة الجيش لإجراء فحوص للسائقين الذين نفد صبرهم، وهو شرط مسبق لدخول فرنسا، وأيضا للسماح لسلاسل الإمداد البريطانية بالعودة الى وتيرتها الطبيعية تفاديا لأي نقص في السلع.

مشادات وقطع طرق



وفي كران، حصلت في وقت مبكر صباح الأربعاء مشادة بين عشرات السائقين العالقين منذ الأحد والشرطة.. وتم اعتقال شخص كان يقطع طريقا.

واستأنف مرفأ دوفر نشاطه عند الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش الثلاثاء، لكن طوابير طويلة من الشاحنات لا تزال متوقفة في منطقة المرفأ في كنت (جنوب شرق).

ونبه وزير المجتمعات المحلية البريطاني روبرت جنريك في تصريح تلفزيوني الى "اننا نحتاج إلى بضعة أيام لتجاوز الوضع" الراهن.

وكتب لاحقا على تويتر أن "الفحوص بدأت"، ولكن لا يزال ثمة "تأخير كبير"، داعيا الى تجنب التوجه الى المنطقة.

قد تكون الأخيرة

وقال الألماني سيرج ميركل لوكالة فرانس برس، فيما كان جالسا في مقصورة شاحنته "كانت هذه المرة الاولى لي في انجلترا وقد تكون الأخيرة".

وأوضح الوزير البريطاني، أن نحو 4 آلاف شاحنة ثقيلة كانت عالقة مساء الثلاثاء في كنت حول منطقة المرفأ، إضافة إلى ما بين 700 و 600 شاحنة على الطريق السريعة المؤدية إلى لندن ونحو 3 آلاف في مطار مانستون القديم المجاور حيث يمكن للسائقين إجراء فحوص.

وفي مرحلة أولى، سيمد الجيش يد العون لخوض هذا التحدي اللوجستي الكبير.

حجز 10 أيام



وفي حال تبين أن السائق مصاب بعد فحص سريع تظهر نتيجته خلال نحو 30 دقيقة، سيتم إخضاعه لفحص بي سي آر على أن يحجر في فندق لعشرة أيام إذا كان فحصه ايجابيا.

ورغم اتفاق الخروج من أزمة الإمدادات بين لندن وباريس، لا يزال الوضع في ميناء دوفر يثير المخاوف.

وقالت الهيئة التي تمثل الموزعين "إلى أن يتم تعويض التأخير وتعود سلاسل الامداد الى طبيعتها، فإننا نواجه مشاكل على صعيد توافر بعض المنتجات الطازجة".

وفي مواجهة هذا الخطر الذي ازداد مع حركة التسوق قبل عيد الميلاد وخلو بعض الرفوف في المتاجر من السلع، أعلن عملاق المتاجر الكبيرة تيسكو الثلاثاء أنه سوف يقتصد في بيع بعض السلع الضرورية مثل البيض، والأرز، ورق المراحيض.

وتتصاعد المخاوف كذلك مع بدء العد العكسي لانتهاء المرحلة الانتقالية التي تلي بريكست في 31 ديسمبر/كانون الاول الجاري، وخصوصا أن لا مؤشرات ايجابية إلى الآن توحي بإمكان التوصل إلى إتفاق تجاري بين بروكسل ولندن.

الفرنسيون يعودون



في المقابل، انتهز فرنسيون في لندن الفرصة صباح الأربعاء لاستئناف رحلات قطارات "يوروستار" ليعودوا إلى بلادهم لمناسبة عيد الميلاد.

وقبل وقت قصير من مغادرة أول قطار لمحطة سانت بانكراس، كانت المحطة أكثر هدوءا مما هي عليه عادة، قبل يومين من عيد الميلاد.

وكانت فرنسا سمحت مساء الثلاثاء بعودة بعض المسافرين من بريطانيا شرط أن يقدموا نتائج فحوص أجريت قبل 72 ساعة على الأكثر وتثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 او بالفيروس الناجم عن طفرة فيه.

وقال مصدر ملاحي إن نحو 10 آليات سياحية نزلت من العبارة "سبيريت أوف فرانس" التابعة لشركة "بي اند أو" التي وصلت عند الساعة الرابعة إلى كاليه.

وقال مصدر في إدارة مرفأ كاليه لفرانس برس مساء أمس الثلاثاء إن حركة المرور في الاتجاه الآخر لن تتكثف قبل الأربعاء على الأرجح.

واعتمدت بلجيكا وهولندا تدابير مماثلة بعد توصية من المفوضية الأوروبية لتسهيل استئناف حركة المرور مع بريطانيا من أجل "السفر الضروري" و"لتجنب اضطرابات سلسلة الإمداد".

وقررت بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا، الانتظار.. وعلى الرغم من ذلك، ما زال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه مشاكل مرتبطة بالطفرة الجديدة لكوفيد-19.

ويواجه جونسون صعوبة في التوصل إلى اتفاق لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع المفوضية الأوروبية خلال 10 أيام واضطر إلى فرض قيود على 16 مليون بريطاني ويترتب عليه إدارة قرار حوالي 50 دولة غير فرنسا بحظر دخول القادمين من بلاده إلى أراضيها.