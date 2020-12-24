سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، فيما زاد اليورو والإسترليني.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، فيما استقر الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنوك، عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، على الأسعار في 29 بنكا.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وهيمن سعر صرف 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في 10 بنوك، منها التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية.



فيما استقر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة

هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة هذا العام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته إنتربرايز أن يبقي البنك على الأسعار دون تغيير لحماية تجارة الفائدة.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما بلغ الجنيه الإسترليني 20.99 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.168 جنيه للشراء و 4.195 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.18 جنيه للشراء، و 51.64 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.

وأضاف البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.