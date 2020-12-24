بلا رحمة.. الشرطة التركية تدهس برلمانيا كرديا مُقعدا

دهست الشرطة التركية بأقدامها، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة إسطنبول، موسى بير أوغلو، بعد أن أسقطته أرضًا من مقعده المتحرك.
الاعتداء جاء خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبا الشعوب الديمقراطي والمناطق الديمقراطية احتجاجا على حبس البرلمانية المعزولة من منصبها ليلى جوفان.
وتعرض بير أوغلو للأذى بسبب سقوطه من أعلى مقعده المتحرك، فيما واصلت الشرطة التعدي عليه أثناء سقوطه.
واعتدت الشرطة بالضرب كذلك على المشاركين وبينهم نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، كما اعتقلت العديد من الأشخاص.
وكانت السلطات التركية اعتقلت، الإثنين، البرلمانية التركية المعزولة من منصبها قبل 6 أشهر، ليلى جوفين، تنفيذا لحكم السجن الذي صدر ضدها بتهمتي الانتماء لتنظيم إرهابي والترويج له.
وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
وفي الأشهر الماضية أقيل رؤساء بلديات موالون للأكراد في جنوب شرق تركيا، واعتقلوا لصلتهم المفترضة بحزب العمال الكردستاني.
ويرفض حزب الشعوب، الذي اعتقل عدد من قادته منذ 3 سنوات، هذه الاتهامات ويؤكد أنه يتعرض لقمع بسبب معارضته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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