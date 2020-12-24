تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، في شركات الصرافة والبنوك.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، فيما استقر سعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية.

الريال السعودي يستقر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.168 جنيه للشراء و 4.195 جنيه للبيع، على موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ثابتا عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند 4.23 جنيه.

أسعار الفائدة

هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة هذا العام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته إنتربرايز أن يبقي البنك على الأسعار دون تغيير لحماية تجارة الفائدة.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

أسعار الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 20.99 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 51.18 جنيه للشراء و 51.64 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.

وأضاف البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.