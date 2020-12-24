بالصور.. الحوثي يقتل أما يمنية "ضربا" أمام أطفالها

لفظت أم يمنية أنفاسها الأخيرة أمام أطفالها إثر تعرضها للضرب المبرح من قيادي في مليشيا الحوثي بمحافظة إب، وسط البلاد.

جريمة تضاف لسجل جرائم المليشيا الإرهابية التي لم تترك شريحة في المجتمع اليمني دون أن يطالها الأذى والإجرام، وخلال الأعوام الماضية، تجاوز إرهاب الانقلابيين جميع الخطوط الحمراء.



مليشيات الحوثي الإرهابية اقتحمت، الخميس، منزل الأم وتدعى "أحلام العشاري" في مديرية "العدين" بمحافظة إب، وانهالوا عليها بالضرب في وحشية مفرطة حتى الموت.

وقال مصدر محلي، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن القيادي مرتكب الجريمة يدعى "أبو بشار" ومعه عناصر مسلحة من إدارة أمن مديرية العدين في إب، واقتحم منزلا تسكنه أم لأربعة أطفال، للبحث عن زوجها المطلوب على خلفية "قضية سرقة"، على حد زعمهم.





وأوضح أن القيادي الحوثي اعتدى بأعقاب البنادق وبشكل وحشي على الأم العشرينية، وأطفالها، بينهم رضيع، فضلا عن العبث بمحتويات المنزل.

وقال علي عبدالكريم العشاري، وهو والد أم الأطفال، في شكوى، اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منها، إن دورية مسلحة تتبع المركز الأمني الحوثي في العدين اقتحمت منزل ابنته ليلاً واعتدت عليها وأطفالها.

وأشار العشاري إلى أن ابنته فارقت الحياة متأثرة بما أصابها جراء الاعتداء الوحشي عليها، مطالبا بإحالة الجثة إلى الطبيب الشرعي للكشف عليها، ومحاسبة كل من انتهك حرمات المدنيين العزل.

وظهر زوج الضحية في فيديو تداوله ناشطون يمنيون يبكي بحرقة ويستنجد، أين من يدّعون نصرة المظلوم؟ لقد قتلوا أم أطفالي.. أطفالي باتوا أيتاما.. أين "السيد" الذي يدعي نصرة الظلم في إشارة لزعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لأطفال الضحية وهم يودعون جثمان أمهم.

مليشيا الحوثي.. أداة إيران لإحباط مخططات السلام باليمن

واعتبر ناشطون يمنيون صور الأطفال كفيلة بانتفاضة لا تتوقف لردع الإرهاب الحوثي، مشيرين إلى أن جرائم المليشيات باتت ممارسات مستمرة منذ انقلابهم أواخر 2014، وهناك عشرات القصص المماثلة لهذه المليشيات الإجرامية.

وقال السياسي اليمني، سعيد بكران، عبر حسابه على "فيسبوك": "كل يوم يشاهد ويتحدث أبناء إب عن جرائم وفظاعات لمليشيات الحوثي ذات طابع استعلائي بنكهة احتقار طائفي تثير الأحقاد وتؤجج الحروب".

وأشار إلى أن الإجرام والغطرسة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يظهران حجم الحقد الطائفي، وفقدان الانقلابيين النخوة والكرامة والعروبة.

من جهتها، كتبت رئيس ائتلاف نساء من أجل السلام في اليمن، الناشطة "نورا الجروي": "صورة حزينة وأليمة.. إذا لم يكن هذا إرهابا فما هو الإرهاب، استمرار جرائم الحوثيين بحق نساء اليمن".

واعتبرت الناشطة اليمنية في سلسلة تدوينات على حسابها في "تويتر"، مقتل ابنة العشاري في بلدة العدين داخل منزلها وأمام أطفالها، وفي وضح النهار نهج تكرر مع أصيلة الدودحي بالضالع وجهاد الأصبحي بالبيضاء وغيرهن مئات النساء اليمنيات قتلن داخل منازلهن على يد مليشيات الحوثي الإرهابية.

يشار إلى أن اليومين الماضين تداول ناشطون يمنيون مشاهد توثق اعتداء عناصر تابعة لمليشيات الحوثي في ذات البلدة "العدين" على مواطن وزوجته وأبنائه وتضع السلاح على رأسه ويهددون بتصفيته في توحش غير مسبوق في المحافظات الخاضعة للانقلابيين المدعومين من إيران.