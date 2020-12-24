ترامب ليس استثناء.. أكثر قرارات العفو الأمريكية جدلا

لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استثناء حينما أصدر عفوا رئاسيا عن 26 شخصا أثار انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الدستور يمنح الرئيس سلطة شبه مطلقة في العفو عن الأشخاص أو إخراجهم من السجن الفيدرالي، وطوال تاريخ الولايات المتحدة، واجه الرؤساء انتقادات لممارستهم تلك السلطة.

وفيما يلي أبرز قرارات العفو الرئاسية جدلا في التاريخ الأمريكي.

1858: بوكانون يعفو عن طائفة المورمون

أصدر الرئيس جيمس بوكانان عفواً شاملاً عن المورمون، بما في ذلك زعيم الطائفة بريغهام يانج، مقابل قبول الأقلية الدينية بسلطة الولايات المتحدة على ولاية يوتاه.

أنهى قرار العفو حرب يوتاه التي استمرت أكثر من عام ضد السلطات الأمريكية. تسبب الصراع في خسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك مقتل أكثر من 100 مهاجر من غير المورمون كانوا في طريقهم إلى كاليفورنيا في مذبحة ماونتين ميدوز عام 1857.

1865: جونسون يعفو عن جنود الكونفدرالية

في محاولة لإعادة توحيد البلاد بعد الحرب الأهلية، عرض الرئيس أندرو جونسون عفوًا عن القوات الكونفدرالية الراغبة في التعهد بالولاء للحكومة الأمريكية.

تقدم أكثر من 13 ألف رجل بطلب العفو وحصلوا عليه، لكن تم استبعاد بعض كبار قادة تمرد ولايات العبيد.

1977: كارتر يعفو عن المتهربين من التجنيد

أصدر الرئيس جيمي كارتر عفوًا شاملاً عن المتهربين من التجنيد أثناء حرب فيتنام في أول يوم له في منصبه، مما سمح لآلاف الشباب بالعودة إلى الولايات المتحدة من كندا ودول أخرى.

على الرغم من هذه الخطوة المثيرة للجدل، قدم سلف كارتر، الرئيس جيرالد فورد، في عام 1974 عفوًا مشروطًا للجنود الذين فروا خلال الحرب - وهي جريمة أكثر خطورة قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام - إذا عملوا لمدة عامين في الخدمة العامة.

2001: كلينتون يعفو عن أخيه

وفي آخر يوم له في منصبه أصدر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، الذي أدين عام 1985 بتهمة تهريب الكوكايين.

تم القبض على شقيق الرئيس المضطرب في وقت لاحق في عامي 2001 و2016 لقيادته في حالة سكر.

2017: أوباما يعفو عن مسربة وثائق ويكيليكس

قام الرئيس باراك أوباما في عام 2017 بتخفيف عقوبة السجن بحق تشيلسي مانينج، التي سربت آلاف الوثائق العسكرية حول الحرب في العراق وأفغانستان إلى موقع ويكيليكس.

وجاء الحُكم بحبس مانينج بالسجن 35 عاما، بعد شهرين فقط من قيام المقاول السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن بتسريب وثائق عن برامج المراقبة الحكومية الأمريكية. لكن أوباما تدخل لتخفيف عقوبة السجن.

1971: نيكسون يطلق سراح ويليام كالي

أمر الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1971 بالإفراج عن الملازم ويليام كالي، الشخص الوحيد الذي أدين في مذبحة القرويين عام 1968 على أيدي القوات الأمريكية في ماي لاي، جنوب فيتنام.

أدين كالي لدوره في قتل 22 من القرويين ، لكنه لقي تعاطفًا شعبيًا واسعًا.

1999 و2017: إرهابيو منظمة فالن

أثار كلينتون في عام 1999 غضب أعضاء كلا الحزبين عندما عرض تخفيف عقوبة السجن على 16 عضوا في منظمة فالن الإرهابية البورتوريكية، التي فجرت أكثر من 100 قنبلة في السبعينيات والثمانينيات، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

1974: فورد يعفو عن نيكسون

أصدر الرئيس جيرالد فورد عفواً عن الرئيس السابق نيكسون عام 1974 بعد استقالته عقب فضيحة ووترجيت.

استقال نيكسون عقب اكتشاف فضيحة تنصته على مكاتب الحزب الديمقراطي.

2001: كلينتون يعفو عن مارك ريتش:

في أكثر حالات العفو إثارة للجدل أصدر كلينتون في اليوم الأخير من رئاسته عفواً عن الملياردير الهارب مارك ريتش بعد أن تبرعت زوجته السابقة دينيس ريتش بسخاء للديمقراطيين.

فر ريتش إلى سويسرا عام 1983 بعد أن وجهت إليه تهمة التهرب من دفع ضرائب تقدر بـ 48 مليون دولار وشراء ما قيمته 200 مليون دولار من النفط الإيراني في انتهاك للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على طهران خلال أزمة الرهائن عام 1979.

قدمت دينيس ريتش أكثر من مليون دولار للديمقراطيين، بينها أكثر من 100 ألف دولار لدعم مسيرة هيلاري كلينتون في مجلس الشيوخ في نيويورك و450 ألف دولار لمكتبة بيل كلينتون الرئاسية.