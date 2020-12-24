اتفاق ما بعد بريكست يحلق بـ"الإسترليني" لأعلى مستوى في 18 شهرا

استمرت مكاسب الجنيه الإسترليني في تداولات الخميس، ليظل قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف، بعد توصل بريطانيا لاتفاق تجارة لما بعد بريكست.

وارتفع الإسترليني بنسبة 0.8% بعد تأكيد الاتفاق ليصل إلى 1.361 دولار، وهو مستوى، أقل قليلا فحسب من مستويات الذروة المسجلة في مايو/أيار 2018.

وتوصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين.

الشريك الموثوق



وأكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، "التوصل لاتفاق" مع الاتحاد الأوروبي، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن اتفاق بريكست "جيّد ومتوازن" و"منصف" للطرفين.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية بريطانيا بـ"الشريك الموثوق" .

وأبرمت بريطانيا، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه، وذلك قبل 7 أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية.

استعادة السيادة



وقال مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية، "أُبرم الاتفاق... استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا ومياه الصيد".

وأضاف: "الاتفاق نبأ رائع للأسر والشركات في شتى أرجاء المملكة المتحدة. وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم أو حصص".

وتابع: "حققنا هذا الاتفاق العظيم للمملكة المتحدة بأسرها في زمن قياسي، وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو اتفاق يحمي تكامل سوقنا الداخلية وموقع أيرلندا الشمالية فيها".

وقال المصدر إن الاتفاق يضمن خروج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي وألا تكون ملزمة بقواعده.

وأضاف "لا دور لمحكمة العدل الأوروبية وتحققت جميع خطوطنا الحمراء فيما يتعلق باستعادة السيادة".

وقال إن الاتفاق يغطي تجارة بلغت قيمتها 668 مليار جنيه إسترليني (909 مليارات دولار) في 2019.