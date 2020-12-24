وول ستريت ترقص على أنغام التعافي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية تداولات الخميس، بدعم من زيادة التوقعات بتعافي الاقتصاد تدريجيا.

واتجه المستثمرون لشراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، في جلسة تداول الخميس القصيرة مع زيادة التوقعات بتعافي الاقتصاد تدريجيا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 26.09 نقطة بما يعادل 0.09% ليصل إلى 30155.92 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.02 نقطة أو 0.11%، مسجلا 3694.03 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 20.43 نقطة أو 0.16% إلى 12791.54 نقطة.

تراجع البطالة

والأربعاء، جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع، فيما هدد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات كوفيد-19 حجمها 900 مليار دولار، فيما شهدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة الشهر الماضي، تراجعا حادا.

فيما كان تقرير منفصل أظهر تراجع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان الماضي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 803 آلاف للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع 892 ألفا في الأسبوع السابق.

وتكافح الولايات المتحدة موجة جديدة من تفشي كوفيد-19، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 18 مليونا والوفيات نحو 320 ألف وفاة، بحسب إحصاء أجرته رويترز من واقع البيانات الرسمية.

وجددت حكومات الولايات والحكومات المحلية فرض القيود على الشركات، مما يقوض إنفاق المستهلكين ويطلق موجة جديدة من التسريحات.