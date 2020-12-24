موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. منافسة الهاتشباك والقيادة وسط الرياح

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تشهد سوق السيارات منافسة قوية بين الثنائيات المختلفة في فئة الهاتشباك، ومن أبرز ثنائيات 2021 هيونداي فيلوستر ومازدا 3. أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرح نسخة 2021 من طرازها الأكثر شعبية في العالم "كورولا" لتنافس بذلك أقرب منافسيها هوندا "إنسايت". في سوق بيع وشراء السيارات المستعملة يتطلب الأمر عينا خبيرة ورأي الثقات لاستهداف الموديلات التي يمكن الاعتماد عليها. أطلقت شركة "إكوال بايك" دراجتها الهوائية Equal Bike الجديدة بسعر 1490 يورو فقط. حذر من أن الرياح العرضية تشكل خطورة بالغة على أمان وسلامة القيادة؛ خاصة عند عدم مراعاة التغييرات، التي تطرأ على سلوك القيادة.



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