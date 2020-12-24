أكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، أن أدعاء السلطات القطرية بقيام أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي باختراق الأجواء القطرية، ادعاء لا مسؤول، وعارٍ من الصحة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه، في الأربعاء الموافق ٩ ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين من نوع "ف ١٦" تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء السعودية.
وأضاف البيان، أن تلك الطلعات المشتركة تأتي ضمن التمرين الجوي بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء البحرين عبورًا بأجواء السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية.
وتابع، أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري.
وشدد البيان على أن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين ترد على مزاعم قطر: مقاتلاتنا لا تخترق أجواء الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.