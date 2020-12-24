البحرين ترد على مزاعم قطر: مقاتلاتنا لا تخترق أجواء الدول

أكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، أن أدعاء السلطات القطرية بقيام أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي باختراق الأجواء القطرية، ادعاء لا مسؤول، وعارٍ من الصحة.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه، في الأربعاء الموافق ٩ ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين من نوع "ف ١٦" تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء السعودية.



وأضاف البيان، أن تلك الطلعات المشتركة تأتي ضمن التمرين الجوي بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء البحرين عبورًا بأجواء السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية.

وتابع، أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري.

وشدد البيان على أن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.