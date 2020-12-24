حزب ترامب يعانده.. نيران صديقة تعرقل اقتراح بزيادة منحة الطبقة العاملة

عرقل الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، الخميس، مشروع قانون قدمه الديمقراطيون يتيح صرف منحة قدرها 2000 دولار للطبقة العاملة.

وقدم الديمقراطيون مشروع القانون في إطار إجراءات تخفيف حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، اقتراح الديموقراطيين زيادة المبالغ الشيكات المرسلة إلى الأمريكيين الأكثر ضعفاً، بأكثر من 3 أضعاف، ضمن حزمة التحفيز الجديدة التي يهدد دونالد ترامب بعدم التوقيع عليها.

كان الكونجرس قد أقر في وقت سابق من الأسبوع الحالي حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بأكثر من 900 مليار دولار لكن الرئيس دونالد ترامب، رفض التصديق عليها.

قانون العار



وقال ترامب التي تنتهي مدة رئاسته الشهر المقبل، إن هذا القانون "عار" وطالب بزيادة المنحة الموجودة في هذه الحزمة من 600 دولار لكل فرد إلى 2000 دولار.

ويعني فشل مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الإضافي بشأن منحة أفراد الطبقة العاملة اليوم وضع مصير حزمة التحفيز ككل على المحك، في ظل الغموض الذي يحيط بها.

وحسب وكالة فرانس برس، قال الديمقراطيون إنهم سيحاولون إجراء تصويت كامل على مشروع القانون يوم الاثنين المقبل عندما يعود مجلس النواب إلى الانعقاد مرة أخرى بعد عطلة عيد الميلاد وأنه من المحتمل أن يتمكنوا من حشد الأصوات اللازمة لتمرير المشروع.

وكان الرئيس ترامب قد دعا بشكل مفاجئ في رسالة مصورة مساء أمس إلى صرف مبالغ إضافية إلى أفراد الطبقة العاملة، ليتحرك الديمقراطيون بسرعة في ظل وجود أصوات عديدة بينهم كانت تطالب بزيادة قيمة المنحة غير المتكررة في حزمة التحفيز.

ويتردد الجمهوريون كثيرا عند الموافقة على أي زيادة في الإنفاق العام.

أين ضغط ترامب



ورغم أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة أفضل من نواح كثيرة من التوقعات منذ انهياره في مارس/آذار الماضي في ذروة الجائحة، إلا أن هذه الجائحة ألحقت ضررا بالعديد من الشركات وتركت الملايين بدون عمل.

كانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قد قالت أمس إنه على الرئيس ترامب الضغط على زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي للموافقة على تمرير مشروع القانون بالإجماع.

وأضافت بيلوسي إن موافقة ماكارثي مطلوبة من أجل تمرير مشروع القانون الذي سيستفيد منه أغلب الأمريكيين بالإجماع وهو ما لم يحدث في التصويت الذي جرى اليوم.

قسوة الجمهوريون



وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس بعد انتهاء جلسة استثنائية عقدت عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي "اليوم عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب بقسوة الشعب الأمريكي من تلقي ألفي دولار لكل شخص بالغ، وهو اقتراح أيّده الرئيس".

وأضافت "إذا كان الرئيس جاداً فعلاً بشأن المدفوعات المباشرة البالغة ألفي دولار، فعليه أن يطلب من الجمهوريين الكف عن العرقلة".

ومن المقرر عقد جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل.

ويعدّ الأمر انتكاسة للديمقراطيين الذين عقدوا هذه الجلسة على أمل زيادة المساعدات الواردة ضمن خطة التحفيز الجديدة المعلقة حاليا وفق رغبة دونالد ترامب.

انتهاء تمويل المساعدات والدولة



و يسود غموض شديد إذ في مساء السبت المقبل، تنتهي صلاحية آخر مساعدات حكومية كان قد تم تبنيها في الربيع لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وفي ذاك التاريخ، سيواجه نحو 12 مليون أمريكي مخاطر التعثر المالي، وقد يتعرّض ملايين آخرين يواجهون صعوبات في دفع إيجارات منازلهم للطرد بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، في حال عدم توقيع ترامب على مقترح القانون.

وبالإضافة إلى المساعدات الفردية والأسرية، تشمل خطة الدعم أيضاً قروضاً بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة، وتمويلًا لتسهيل توزيع لقاحات كوفيد-19، كما أنّها تمدد حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل الحظر الذي يعلّق عمليات إخلاء الأماكن المستأجرة.

وهي جزء من مجموعة النصوص التشريعية التي تضم أيضاً مشروع قانون المالية لعام 2021.

وينتهي التمويل الحالي لإدارات الدولة، الإثنين المقبل، ما يعني الإدارة الفيدرالية ستضطر إلى الإغلاق إذا ما نفذ دونالد ترامب تهديده ولم يوقع الوثيقة.