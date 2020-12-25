انفجار مجهول بخط غاز مصري بشمال سيناء دون إصابات

وقع انفجار الخميس في خط لنقل الغاز شمالي سيناء شرق مصر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني.
وقال المصدر إنّ "انفجارا وقع مساء الخميس في أنبوب الغاز الرئيسي الذي يغذّي مدينة العريش في منطقة سبيكة غربي" المدينة الرئيسة في شمال سيناء.
بدوره، أكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، في بيان، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات ولن يكون له تأثير على إمدادات الغاز بالمدينة.
ولا تزال أسباب الانفجار غير محددة.
وقال شهود عيان إن الدخان المنبعث من الحريق شوهد على بعد 30 كيلومترا من العريش.
وتقوم القوات الأمنية بعمليات بحث حول محيط الانفجار وفتِح تحقيق، بحسب بيان المحافظ.
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