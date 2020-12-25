الدفاعات السورية تتصدى لأهداف "معادية" غربي البلاد

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر الجمعة، لأهداف معادية في محيط منطقة مصياف، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء المحلية.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية، أنه تم التصدي لهجوم إسرائيلي على المنطقة الواقعة بريف حماة الواقعة غربي البلاد.
كان التلفزيون قد ذكر في وقت سابق أنه تم سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى لسوريا.
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