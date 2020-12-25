أردوغان يبحث عن علاقات أفضل مع إسرائيل.. والحوار مستمر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة بلاده في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل مؤكدا أن الحوار بين الجانبين لتحقيق ذلك مستمر.
وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول الجمعة: "لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا.. لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما".
وأشار إلى أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.
وتوترت علاقات البلدين في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية.
وأشار إلى أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.
وتوترت علاقات البلدين في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية.
ويبلغ عدد الرحلات الأسبوعية حاليا بين تركيا وإسرائيل 17، بينما كان الرقم يبلغ 70 رحلة قبل أزمة فيروس كورونا.
ويتناقض بحث أردوغان عن علاقات أفضل مع إسرائيل مع الهجوم الذي شنه على دول عربية أبرمت اتفاقيات سلام مع تل أبيب مؤخرا.
ويقول مراقبون إن اتفاقيات السلام العربية عادت بالفائدة على القضية الفلسطينية بعد أن حالت دون ابتلاع 30% من أراضي الضفة الغربية بموجب اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، فيما لم تقدم العلاقات بين أنقرة وتل أبيب شيئا للقضية.
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