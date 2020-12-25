انفجار وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية

وقع انفجار هائل وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، الجمعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل وتحطم عدد من السيارات وواجهات المنازل القريبة من موقعه.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية وشهود عيان، فقد هرعت طواقم الطوارئ والشرطة والإطفاء إلى موقع الانفجار، وشوهدت ألسنة الدخان الأسود وألسنة من اللهب تتصاعد من المنطقة.

وقال مسؤول بإدارة الطوارئ لمحطة تلفزيون ناشفيل، إن سيارة متوقفة انفجرت وألحقت أضرارا بالعديد من المباني.





وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية، إن "الانفجار كان كبيرا كما ترون، ونعتقد أن الانفجار كان متعمدا".

وقال أحد السكان ويدعى باك ماكوي، يعيش بالقرب من المنطقة، في تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن "كل نوافذ منزلي تحطمت بالكامل، وكل واحد منها تطاير في الغرفة المجاورة، ولو كنت أقف هناك لكان الأمر مروعا، وشعرت وكأنها قنبلة".





وتابع: "كان هناك حوالي 4 سيارات مشتعلة. وتطايرت الأشجار حول المنطقة".



