أردوغان يواجه تفشي كورونا بخفض النفقات الصحية

اتهم معارض تركي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال تفشي كورونا، وخفض الخدمات الصحية في المستشفيات لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس.

وقال مصطى آدي غوزال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "النظام الحاكم استغل جائحة كورونا وقام بخفض نفقات الخدمات الصحية بنسبة 30%، وذلك على غير المتبع في بلدان العالم".

وأضاف "المرضى غير المصابين بفيروس كورونا باتوا لا يجدون الخدمات في المستشفيات التي تقلص عددها بعد تحويل أعداد كبيرة من المستشفيات لاستقبال مرضى الفيروس"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وأشار إلى أن مديري المستشفيات أصدروا تعليمات لمنع استقبال المرضى للمعاينة وإجراء العمليات، باستثناء العمليات الطارئة لأمراض القلب والمخ، لافتًا أنه بناء على ذلك تقلصت مراجعة المرضى للمستشفيات بنسبة 32%.

ومن جانبه، اتهم سيد طورون نائب رئيس الحزب الشعب الجمهوري حكومة العدالة والتنمية، بالتقاعس عن تقديم الدعم اللازم للمتضررين اقتصاديًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن "بلديات حزب الشعب الجمهوري، بمختلف أنحاء البلاد قدمت ذلك الدعم العيني لـ6 ملايين و800، والمادي لـ980 ألفًا و590 مواطنًا نسيهم النظام ولم يدعمهم لمواجهة تداعيات الفيروس".

وأضاف "وشمل الدعم المقدم لهم، دفع إيجار منازلهم، وتخفضيات في قيم الفواتير، فضلا عن دعمهم ماديًا من خلال مبالغ معينة".

وأردف "المواطنون من ناحية يعانون من الفيروس، وبسبب تجاهل النظام لهم وتركهم يواجهون مصيرهم المشؤوم، فهذا النظام لا يعنيه أحد سوى نفسه فقط".

ذكر أن الحملات التي سبق وأطلقها حزب الشعب لجمع تبرعات لمتضرري الفيروس، نجحت في جمع أكثر من 15 مليون ليرة، مضيفًا "لكن النظام بسبب طمعه قام بالسطو عليها وتجميد تلك الحسابات".

وكشفت وزارة الصحة التركية، الخميس، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 18 ألفاً و102 حالة جديدة، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و200 ألف و712 حالة.

فيما تم تسجيل 254 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفًا و115 حالة.