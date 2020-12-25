ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية وقف تصنيع فئة E الكهربائية من طراز جولف، تمهيدا لطرح بديلتها المرتقبة التابعة لفئة I.D.
تعول عديد من شركات السيارات على مواد مستدامة غير ضارة بالبيئة في تصنيع تجهيزات السيارة كاستخدام الزجاجات البلاستيكية في تصنيع المقاعد.
على مدار تاريخ صناعة السيارات، اختارت شركات كبرى تصنيع بعض الموديلات بعدد محدود للغاية، ما أكسبها صفة الندرة في العصر الحالي.
يشهد عام 2021 منافسة قوية بين طرازي هيونداي توكسون ومازدا CX-5 لكسب عشاق فئة سيارات الـSUV المدمجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. وداع جولف وسباق عمالقة الـSUV على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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