جريمة قتل الحوثي أم أمام أطفالها تهز المجتمع اليمني

ندد اليمن بقتل مليشيا الحوثي لسيدة ضربا أمام أطفالها في محافظة إب، وسط البلاد، واعتبرتها جريمة "بشعة".

وأحدث مقتل السيدة اليمنية، أحلام الشعاري، على يد قيادي في مليشيا الحوثي ببلدة العدين في إب، الخميس، صدمة في الشارع اليمني عقب لفظ الأم أنفاسها الأخيرة أمام أعين أربعة من أطفالها متأثرة بالاعتداء الوحشي.



وأصبحت الواقعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي حديث مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي عقب تداول ناشطين يمنيين لصور مؤثرة لأطفال الضحية وهم يلتحفون غطاء على تابوت نعش أمهم.

واعتبرت الحكومة اليمنية الجريمة البشعة أنها تفضح حقيقة عنصرية مليشيا الحوثي التي استباحت دماء اليمنيين، كما تكشف الجريمة التي هزت الرأي العام عن همجية وإرهاب الانقلابيين المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها".

وقال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، إن مقتل أحلام العشاري، في منزلها وأمام أطفالها جريمة "بشعة"، لافتا إلى أنها تعبر بوضوح عن حقيقة هذه المليشيات الانقلابية العنصرية التي استباحت دماء اليمنيين الأبرياء.

وأضاف في سلسلة تدوينات على حسابه في "تويتر"، الجمعة، أن مليشيات الحوثي استباحت دماء اليمنيين وفجرت بيوتهم واعتدت على حرماتهم وأعراضهم.

وذكر رئيس حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة أن اليمنيين لن يجدوا السلام والكرامة مالم يهزموا مليشيا الحوثي و"لا يمكن لنا كيمنيين بغير مقاومة هذه الجماعة المجرمة وهزيمتها أن نجد السلام وأن تحفظ الكرامة".

وأشعلت الجريمة غضب اليمنيين الذين تداولوا صور أطفال الضحية وهم يودعون جثمان أمهم، مطالبين المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة ارهابية" لضمان عدم إفلات قياداتها المتورطة في هذه الجرائم من العقاب.

واعتبر ناشطون يمنيون مقتل أحلام الشعاري أنها فضحت جرائم مليشيا الحوثي وتواطؤ المنظمات الدولية في عدم نقل واقع معاناة اليمنيين إلى العالم.

وقال أحدهم على "توتير"، إن "نظرات الطفلين تختزلان فصولاً من مأساة شعب لا يروق لمنظمات حقوق الإنسان الدولية نقل معاناته إذا كانت مليشيات الحوثي هي سبب تلك الانتهاكات وجرائم الحرب الإنسانية".

فيما نشر آخرون صور القيادي الحوثي المدعو شاكر أمين الشبيبي ويكنى "أبو بشار" والتي عينته مليشيات الحوثي مديراً لأمن مديرية العدين باعتباره القاتل الرئيسي للسيدة "أحلام العشاري" وسلسلة من انتهاكات وجرائم قتل وتعذيب واعتقالات ونهب وزج الكثير من الشباب والأطفال لمحارق الموت الحوثية.

وفي وقت سابق، قال مصدر محلي، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن القيادي مرتكب الجريمة يدعى "أبو بشار الشبيبي" ومعه عناصر مسلحة من المركز الأمني للمليشيات في مديرية العدين في إب، اقتحم منزلا تسكنه أم لأربعة أطفال، وانهالوا عليها بالضرب في وحشية مفرطة حتى الموت.

وظهر زوج الضحية في فيديو تداوله ناشطون يمنيون يبكي بحرقة ويستنجد، أين من يدّعون نصرة المظلوم؟ لقد قتلوا أم أطفالي.. أطفالي باتوا أيتاما.. أين "السيد" الذي يدعي نصرة الظلم في إشارة لزعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي.