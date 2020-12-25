التحالف العربي: لغم حوثي يصيب سفينة تجارية بأضرار

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية النقاب عن إصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة جراء اصطدامها بلغم حوثي زرعته المليشيا جنوب البحر الأحمر.
وقال التحالف في بيان، الجمعة، إن مقدمة سفينة تجارية تعرضت لأضرار جراء ارتطام السفينة بلغم بحري، دون وقوع خسائر بشرية.
وأضاف التحالف، أن الحوثيين يواصلون زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر، وباب المندب، ويهدفون من وراء ذلك تهديد طرق التجارة.
والخميس، دمرت قوات تحالف أربعة ألغام بحرية زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وقال التحالف، إن الألغام البحرية المكتشفة صناعة إيرانية من نوع (صدف).
وِأشار التحالف إلى أن إجمالي الألغام البحرية التي دمرها للمليشيات المدعومة من إيران، بلغت 175 لغمًا بحريًا، حتى الآن.
ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.
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