ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".



وأضاف "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا ".

والخميس الماضي، دشنت السعودية مركزا للقاحات كورونا في محافظة جدة، وبدأت حملة التطعيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتمّ إعطاء أول جرعة من اللقاح.

ودعت وزارة الصحة السعوديين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشارت "صحة جدة" إلى أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفير جميع الخدمات الأساسية، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة.