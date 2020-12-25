نتنياهو يدعو العاهل المغربي لزيارة إسرائيل خلال اتصال هاتفي

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة تل أبيب.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن نتنياهو وجه الدعوة خلال محادثة هاتفية أجراها مع الملك المغربي، هي الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس".

وأضاف: " هنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات وعلى التوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين، كما تم تحديد الإجراءات والآليات لتطبيق تلك الاتفاقيات".

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن " المكالمة كانت دافئة، وودية، وأجريت بالفرنسية والإنجليزية والعربية".

دعوة نتنياهو، لعاهل المغرب لزيارة إسرائيل، ليست الأولى، فقد وجه مستشار الأمن القومي لإسرائيل مائير بن شبات، دعوة نيابة عن نتنياهو، للعاهل المغربي لزيارة إسرائيل".

دعوة بن شبات جاءت خلال الزيارة التي قام بها ضمن وفد إسرائيلي أمريكي زار المغرب، الثلاثاء الماضي، وجرى خلالها توقيع إعلان ثلاثي مشترك بين الرباط وتل أبيب وواشنطن.

والثلاثاء الماضي، وصل وفد أمريكي إسرائيلي إلى الرباط، قادما من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وجاء الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وعضوية مبعوث بلاده لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت الأبيض آدم بولير.

كما جاء وفد الحكومة الإسرائيلية برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات بجانب عدد من المسؤولين في مجالات مختلفة.



وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز "خميسة"، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة "السلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي فور وصولهما إلى ضريح محمد الخامس بالرباط من أجل الترحم على الملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس.

وفي أعقاب ذلك، توجه الوفدان إلى قصر الضيافة بالرباط، من أجل توقيع اتفاقيات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية ولقاء الملك محمد السادس.