عبور 4500 شاحنة.. انفراجة للعالقين في عزل بريطانيا

عبرت 4500 شاحنة عالقة في بريطانيا إلى فرنسا، في انفراجة لأزمة العالقين بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، أن أكثر من 4500 شاحنة عالقة قرب ميناء دوفر غادرت المملكة المتحدة منذ الأربعاء بفضل عملية فحص واسعة لكوفيد-19 شارك فيها أكثر من ألف عسكري.

وبعد 48 ساعة من إغلاق الحدود إثر اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، سمحت فرنسا منذ صباح الأربعاء بدخول السائقين العالقين في الجانب البريطاني، بشرط تقديمهم فحصا يثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19.

انتظار

وحسب وكالة فرانس برس، ظل الآلاف من هؤلاء ينتظرون لعدة أيام قبل العودة إلى منازلهم، وقد ركن بعضهم شاحناتهم في مدرج مطار قديم، في حين ركنها آخرون على الطريق السريع.

وتمكنت حتى مساء الجمعة 4500 شاحنة من العبور إلى فرنسا، وفق ما قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس على تويتر.

وأوضح أنه تم إجراء أكثر من 10 آلاف فحص، جاء 24 منها إيجابيا.

أزمة العالقين

وعلق سائقو الشاحنات في جنوب شرق بريطانيا بعدما أوقفت فرنسا جميع الخطوط من بريطانيا الأحد لمدة 48 ساعة في محاولة لمنع وصول سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى البلاد يخشى خبراء أن تكون أكثر فتكا.

وتسبب هذا القرار بمأزق كبير مع نحو 10 آلاف شاحنة اضطرت إلى التوقف على طول الطريق السريع وكذلك على مدرج مطار مانستون، وفقا لمفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي أدينا فاليان التي انتقدت قرار الحكومة الفرنسية.





ويعبر في العادة ما يصل إلى 10 آلاف شاحنة عبر دوفر، الميناء البريطاني الرئيسي لقطع المانش.

انتشار الجيش

ولتعزيز قدرات الفحص، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، نشر 800 عسكري أضيفوا إلى 300 نشروا سابقا.

وقالت الوزارة على تويتر إنه "رغم تحقيق تقدم مهم، إذ تمكنت مئات العربات من مغادرة المملكة المتحدة، فإن تعزيز قدرات الفحص ضروري مع تواصل قدوم عربات جديدة على مدار الساعة".

ويساهم العسكريون أيضا في توزيع الماء والغذاء على السائقين العالقين.

دعم فرنسي

بدورها أرسلت فرنسا فريقا من 26 عنصر إطفاء للمساعدة في الفحوص، وأكثر من ألف وجبة ومتطوعين من الصليب الأحمر.

وللعودة إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت، اتفقت المملكة المتحدة وفرنسا على إبقاء النقل البحري وعبر السكك الحديد بين ضفتي المانش يوم عيد الميلاد.

وقال مسؤول من الشركة التي تدير ميناء كاليه شمال فرنسا إن ألف عربة عبرت من دوفر الخميس، وقد تسارعت الحركة الجمعة.

وأضاف أنه "بهذا النسق، سيتم حل الوضع بالكامل السبت".

وأثرت هذه الأزمة على سلسلة إمدادات المملكة المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على الحركة بين ضفتي المانش، ما أثار خشية من تسجيل نقص في بعض المنتجات الطازجة إن لم يعد الوضع إلى طبيعته بسرعة.

وغضب السائقون لاضطرارهم إلى قضاء عيد الميلاد في شاحناتهم وسياراتهم بعيدا عن عائلاتهم مع الحد الأدنى من توفر المرافق الصحية فقط لأنهم لم يتمكنوا من إجراء فحوص كوفيد-19 التي يجب أن تكون سلبية للسماح بدخول فرنسا.