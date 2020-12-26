"لن نخضع لأحد".. الصدر يطالب إيران بإبعاد العراق عن صراعاتها

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، إيران إلى إبعاد العراق عن صراعاتها لأنه ليس طرفا فيها.
وقال الصدر، في تغريدة عبر "تويتر": إن "العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي-الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها، وكأنه ساحة لصراعاتهما العسكرية والسياسية بسبب ضعف الحكومة وتشتت الشعب".
ودعا إيران إلى أن "تبعد بلاده عن صراعاتها، وأن تحفظ للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال".
وأكد أن "العراق لن يتبع لأحد مهما كان، ولن يخضع ولن يركع".
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