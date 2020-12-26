طرح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الجمعة، فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل، بعد احتجاجات حاشدة نتيجة اتفاق السلام الموقع مع أذربيجان.
وكتب باشينيان على فيسبوك، قائلًا إنه يدعو القوى البرلمانية والمعنية وغير البرلمانية ببحث الموضوع، على الرغم من أنه لم يحدد موعدا محددا لإجرائها.
وقال: "أنا لست متشبثا بمنصب رئيس الوزراء"، على الرغم من أنه أضاف أنه على استعداد لمواصلة القيادة، "إذا أعاد الشعب التأكيد على ثقته في هذه الظروف الصعبة".
ويتعرض باشينيان لضغوط هائلة منذ انتهاء القتال بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قرة باغ الجبلي.
وتدعو المعارضة لأن يقدم استقالته، قائلة إن باشينيان مسؤول عن الهزيمة أمام أذربيجان.
وكتب قائلا إنه "ما من سبيل سوى الإجابة على هذه الأسئلة: بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".
واستعادت أذربيجان أجزاء كبيرة من الإقليم الذي خسرته مطلع التسعينيات، في قتال اندلع مؤخرا بشأنه.
واندلع القتال في 27 سبتمبر/أيلول واستمر حتى 9 نوفمبر/تشرين ثان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء أرمينيا يؤيد إجراء انتخابات جديدة العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.