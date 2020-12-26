أشلاء بشرية.. دليل جديد في محيط انفجار ناشفيل الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، العثور على أشلاء بشرية بالقرب من الانفجار الذي هز وسط مدينة ناشفيل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد.

وقالت السلطات الأمريكية، حسب أسوشيتد برس، إنه من غير الواضح حتى الآن العلاقة بين الأشلاء التي عثر عليها والانفجار أو ما إذا كانت تخص الشخص الذي يعتقد أنه المسؤول عن الحادث أو أنها جثة لإحدى الضحايا".



من جانبه قال عمدة ناشفيل الأمريكية، إن الانفجار الذي وقع بالمدينة تم بواسطة قنبلة، وأسفر عن إصابات وأضرار جسيمة بالمنطقة

وأكد أنه تم فرض حظر تجوال ليلي في عدة شوارع بالمدينة حتى يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، انفجر كارافان في وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، في فعل تعتقد الشرطة أنه "متعمد"، وتسبب بأضرار كبيرة وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.



وبحسب وسائل إعلام أمريكية وشهود عيان، فقد هرعت طواقم الطوارئ والشرطة والإطفاء إلى موقع الانفجار، وشوهدت ألسنة الدخان الأسود وألسنة من اللهب تتصاعد من المنطقة.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية، إن "الانفجار كان كبيرا كما ترون، ونعتقد أن الانفجار كان متعمدا".



وأضاف أن "جميع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بعد انفجار مدينة ناشفيل"؛ وأوضح أن "التفجير أسفر عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الشرطة".