تركيا تشدد قواعد الدخول إلى أراضيها للحد من كورونا

أعلنت تركيا، الجمعة، عن اعتزامها تشديد قواعد الدخول إليها، اعتبارًا من الإثنين المقبل، على خلفية مساعيها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إنه سينبغي على القادمين للبلاد اعتبارا من 28 ديسمبر/كانون أول الجاري تقديم اختبار سلبي للكشف عن فيروس كورونا.



وأضاف الوزير في بيان صادر عن إنه "سيكون من الضروري أن يمتلك كل القادمين إلى تركيا جوا اعتبارا من 28 ديسمبر/كانون أول، وبرا أو بحرا اعتبارا من 30 ديسمبر/كانون أول، اختبارا سلبيا تم الحصول عليه خلال فترة لا تزيد على 72 ساعة قبل دخول البلاد."

كما شدد على ضرورة تقديم المسافرين بواسطة الطائرات الاختبارات قبل ركوب الطائرات.



يذكر أن تركيا سجلت ارتفاعا ملحوظا في المعدلات اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.



وأكدت وزارة الصحة تسجيل 17543 إصابة الجمعة و256 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى مليونين و118 ألفا و255 إصابة، وحصيلة الوفيات إلى 19371 حالة.