سعر الدولار في السودان اليوم السبت 26 ديسمبر 2020.. الجنيه يقاوم

استقر سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، في السوق الموازية "السوداء"، وسط استمرار نقص المعروض عن الطلب.

بينما ارتفع سعر اليورو الأوروبي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، وباقي العملات العربية، فيما استقر الجنيه الإسترليني، في تعاملات السبت بالسوق "السوداء".

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال مستهل تعاملات اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" عند نحو 264 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وظل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، ثابتا عند عن مستوى 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه سوداني للبيع.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة مع اتجاه السودان نحو الإصلاح الاقتصادي.

برنامج إصلاح

ويسعى السودان إلي إصلاح اقتصاده، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع البلاد من قوائم الإرهاب، وكذلك إعلان وزارة الخزانة الأمريكية سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي، ومبادرة صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات إلى الخرطوم.

ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير/ شباط 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو في بنك السودان المركزي، عند نحو 67.11 جنيه للشراء، و67.44 جنيه للبيع، بينما ارتفع في السوق الموازية غير الرسمية إلى 320 جنيها، مقابل 317 جنيها أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند نحو 335 جنيها، ولدى بنك السودان المركزي، عند نحو 74.52 جنيه للشراء، و74.89 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في السودان، عند فتح تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلي نحو 70 جنيها، مقابل نحو 69 جنيها، أمس الجمعة، فيما استقر لدى بنك السودان المركزي عند سعر 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع.

وشهدت تعاملات السوق السوداء، ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي في السودان خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، إلى 72 جنيها، مقابل 71 جنيها، في ختام تعاملات أمس الجمعة، بينما استقر لدى البنوك الرسمية عند سعر 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في السودان، اليوم السبت لدى السوق السوداء، إلى 690 جنيها، مقابل نحو 680 جنيها أمس، فيما استقر في بنك السودان المركزي، عند نحو 179.94 جنيه للشراء، و180.84 جنيه للبيع.

تحرير كلي لسعر الوقود

وقررت الحكومة السودانية، الإثنين الماضي، توحيد أسعار البيع لمنتجات الوقود، البنزين والجازولين، في خطوة تعكس التحرير الكلي للوقود.

وكان السودان قد حرر أسعار الوقود جزئيا قبل شهرين، وأصبح هناك سعران للبيع، تجاري يباع وفق السعر العالمي، والآخر "مدعوم" بأسعار مخفضة تقارب النصف.

ويعد نقص الوقود والاصطفاف الطويل في المحطات أمرا شائعا في السودان حيث تكافح الحكومة من أجل توفير العملات الأجنبية للواردات، والتي فُتحت للقطاع الخاص في أبريل/نيسان الماضي.