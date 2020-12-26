ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية مع تراجع الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، نحو 7 آلاف و993 دينارا، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل تنامي آمال تحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الجزائر) خلال مستهل تعاملات السبت، إلى نحو 6994 دينارا، وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق الجزائرية إلى نحو 5995 دينارا.

أسعار الذهب الاقتصادي

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر عند فتح تعاملات اليوم السبت إلى نحو 4663 دينارا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3997 دينارا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وصل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت إلى 248 ألفا و596 دينارا ( 1880 دولارا)، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل الصعود العالمي للمعدن الأصفر وتراجع الدولار وارتفاع آمال التحفيز الاقتصادي الأمريكي.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 24) في الجزائر صباح اليوم السبت، نحو 55 ألفا و956 دينارا (423.09 دولار).

العام الصعب

وكبدت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، الجزائر خسائر بنحو 10 مليارات دولار.

وأجبرت تداعيات كورونا وأسعار النفط السلبية الحكومة الجزائرية على إقرار أكثر الموازنات تقشفاً وصرامة لعام 2021، بنحو 62 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 2 مليار دولار عن موازنة 2020.

وفي قانون المالية لعام 2021 (الموازنة العامة)، قدّرت الحكومة الجزائرية العجز عند 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو)، مقابل 2380 مليار دينار في 2020، أو ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد الحكومة الجزائرية سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2021، فيما يمثل النفط والغاز نحو 97% من صادرات الجزائر، على إيرادات الحكومة.

وتوقعت وزارة الطاقة الجزائرية هبوط عائدات البلاد من المحروقات إلى نحو 23.5 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، مقابل 34 مليار دولار نهاية 2019، وسط تحذيرات من نفاذ 50% من المخزون المكتشف من الغاز والبترول، في مقابل انخفاض حاد في رقم أعمال صادرات شركة سوناطراك النفطية بنحو 41%.

كما تراجعت قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية في التعاملات البنكية الرسمية، وانخفض الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.9%، مع توقعات بأن يرتفع معدل البطالة مع نهاية العام إلى نحو 20% وهو أعلى معدل تسجله البلاد منذ أكثر من 3 عقود.

كما توقعت الحكومة الجزائرية تراجع احتياطي الصرف مع نهاية العام الجاري إلى نحو 42 مليار دولار، رغم أن موازنة 2021 توقعت عودة ارتفاعها مع نهاية العام المقبل إلى 46.84 مليار دولار.