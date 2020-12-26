تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 26 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت نحو 4.1714 جنيه للشراء، و4.1982 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر صرف الريال مقابل الجنيه نحو 4.0836 جنيه للشراء، و4.1967 جنيه للبيع، وفي بنك مصر (حكومي)، سجل الريال السعودي نحو 4.0827 جنيه للشراء، و4.1967 جنيه للبيع.

وجاء بنك HSBC كأفضل بنك تبيع له الريال السعودي مقابل 4.17 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه الريال مقابل 4.1967 جنيه.

وتشهد أسواق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأشار الصندوق في بيان إلى أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار، وفقا لرويترز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة 2 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتحصل مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران 2021.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 15.6531 جنيه للشراء، و15.7531 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت نحو 19.0826 جنيه للشراء، و19.2077 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه نحو 21.2584 جنيه للشراء، و21.3863 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

على موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.2611 جنيه للشراء، و4.2891 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 51.1889 جنيه للشراء، و51.6477 جنيه للبيع.