الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام هادي بالرياض

أدت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض.

وقال مصدر حكومي، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن رئيس ووزراء الحكومة اليمنية الجديدة المكونة من 24 وزيرا أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض

وأوضح المصدر، أن تغيير مكان تأدية اليمين الدستورية من عدن إلى الرياض يعود لإجراءات فنية واحترازية ولاستكمال مناقشة الأولويات الملحة للحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور معين عبدالملك.





ويأتي أداء اليمنين الدستورية عقب وصول معظم الوزراء اليمنيين من خارج السعودية، خصوصا ممن كانوا متواجدين في عدن والقاهرة، إلى الرياض، بينهم أربعة وزراء من حصة المجلس الانتقالي الجنوبي قادمين من العاصمة المؤقتة عدن.



والأسبوع الماضي،أصدر الرئيس اليمني، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

ودخل اليمن مرحلة جديدة في أعقاب الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات ستعمل على توحيد معسكر الشرعية وتوجيهه صوب معركة إنهاء الانقلاب الحوثي.

ومن شأن التوافق الذي صنعه "اتفاق الرياض" بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الإعلان عن تشكيل وزارة كفاءات سياسية وتنفيذ الترتيبات العسكرية وفقا للاتفاق الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن يعيد تصويب المهام نحو أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية وإنقاذ الريال اليمني من انهيار تاريخي.

وتُسقط ولادة الحكومة اليمنية بعد المخاض العسير، رهانات الحوثي وداعميه الإقليميين إيران وقطر على تعميق خلافات الأطراف المناهضة للمليشيات الانقلابية لوأد اتفاق الرياض وجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفقا لخبراء يمنيين.

وأوضح الخبراء، في تصريحات متفرقة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن تشكيل حكومة كفاءات جديدة وفقا لاتفاق الرياض يعد ثمرة لجهود التحالف ونقطة فاصلة في طريق إنهاء الانقلاب الحوثي، وردع التصعيد الإيراني الذي حول اليمن إلى منصة تهديد لدول الجوار والملاحة الدولية.