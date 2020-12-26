الإمارات تتسلم دعوة المشاركة في القمة الخليجية الـ41 بالرياض

تسلمت الإمارات، السبت، الدعوة الرسمية للمشاركة في القمة الخليجية بدورتها الـ41 والمقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض 5 يناير المقبل.

وكلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف بنقل الدعوات لقادة دول المجلس للمشاركة في القمة الخليجية.



وتسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون، رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خادم الحرمين الشريفين تضمنت الدعوة للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير/كانون الثاني المقبل في الرياض.





وقال الحجرف في بيان السبت إن "انعقاد القمة الواحد والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس حفظهم الله لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل".

والمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء ويجتمع في دورة عادية كل عام.

والقمة الاعتيادية التي انعقدت في الرياض العام الماضي هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت 9 قمم في السعودية، بما فيها الدورة السابقة، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.



ومؤخرا، أعرب وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عن تطلعه لعقد القمة الخليجية بالسعودية في الخامس من يناير المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الكويتي،مع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الكويت، ونشر تفاصيله موقع وزارة الخارجية الكويتية.