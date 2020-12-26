كيف حدث انفجار ناشفيل الأمريكية؟

يعكف أفراد الشرطة وعناصر اتحادية في مدينة ناشفيل الأمريكية على البحث عن أدلة لتحديد كيف ولماذا تحطم منزل متنقل في التفجير؟

والتفجير الذي وقع يوم عيد الميلاد أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وإلحاق أضرار بعشرات المباني في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة الأمريكية.



وانفجر المنزل المتنقل، الذي كان متوقفا في أحد شوارع وسط أكبر مدن ولاية تينيسي، فجر الجمعة بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة وملاحظتها للمنزل المتنقل وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة.

وقالت الشرطة إنها لم تعرف على الفور وسيلة التفجير، وما إذا كان هناك أي شخص داخل المنزل المتنقل عندما انفجر، لكن المحققين يفحصون ما يعتقدون أنها أشلاء بشرية عثر عليها قرب مكان الانفجار.

ولم تقدم الشرطة أي دافع محتمل ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الرغم من أن مسؤولي شرطة ناشفيل وصفوا الانفجار بأنه "عمل متعمد" وتعهدوا بتحديد مصدره.





وفي وقت سابق قال البيت الأبيض، في بيان، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على تفاصيل انفجار مدينة ناشفيل".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إنه يبذل قصارى جهده لتحديد المسؤولين عن انفجار مدينة ناشفيل.





وذكر أحد السكان ويدعى باك ماكوي، يعيش بالقرب من المنطقة، في تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس"، أن "كل نوافذ منزلي تحطمت بالكامل، وكل واحد منها تطاير في الغرفة المجاورة، ولو كنت أقف هناك لكان الأمر مروعا، وشعرت وكأنها قنبلة".