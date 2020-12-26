أوغندا تجمد الدعاية لانتخابات الرئاسة.. ونجم البوب يعلق

علقت أوغندا، السبت، الدعاية لانتخابات الرئاسة في العاصمة وعشر مناطق أخرى مستندة إلى مخاطر فيروس كورونا.

إلا أن الخطوة تراها المعارضة خوفا من شعبية المعارضة في تلك المناطق.



ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في الدولة الواقعة شرق أفريقيا يوم 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات، في بيان، إنه "تم تعليق اجتماعات الحملة الانتخابية في مناطق ومدن صنفتها وزارة الصحة بأنها تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا".

وأعلنت أوغندا تسجيل 33360 حالة إصابة بكوفيد-19 و245 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وبرز المرشح نجم البوب بوبي واين البالغ من العمر 38 عاما، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني كأقوى منافس للرئيس يوري موسيفيني البالغ من العمر 76 عاما، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986.





وقال واين على "تويتر"، إن قرار لجنة الانتخابات "جبان"، ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب التعليق.

وكانت محكمة أوغندية أخلت سبيل المغني الشعبي "بوبي وأين" المرشح لانتخابات الرئاسة، وجاء الإفراج بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا يومين من الصدامات احتجاجا على اعتقاله لـ37 قتيلا.

وقال المتحدث باسم القضاء سولومون مويتا، إن المحكمة وجهت لواين اتهامات "بالقيام بعمل يحتمل أن ينشر أمراضا معدية ومخالفة قانون العقوبات وقواعد الصحة العامة بشأن كوفيد -19".

لكنّه أشار إلى أنّ المحكمة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وأفاد موسى بياروهانغا مدير الصحة في الشرطة الأوغندية: "سجلنا حتى الآن 37 جثة على صلة بالاحتجاجات التي بدأت الأربعاء".

وكان المتحدث باسم الشرطة فريد إينانغا، قال في مؤتمر صحفي إن "28 شخصا قتلوا في أعقاب التظاهرات السياسية العنيفة"