"بوكو حرام" تختطف عشرات العمال في شمال نيجيريا

اختطفت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية حوالى 40 شخصا يعملون في مجال قطع الأشجار، وقتلوا ثلاثة آخرين في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون.

وذكرت مصادر محلية، أن المسلحين أمسكوا الرهائن الخميس في غابة وولغو قرب بلدة غامبورو، حيث كانوا يجمعون الأخشاب.



ويستهدف الإرهابيون بشكل متزايد العاملين في هذا المجال والمزارعين في شمال شرق البلاد، متهمين إياهم بنقل المعلومات إلى الجيش والمليشيات المحلية.

وقال زعيم إحدى المليشيات ويدعى عمر كاشالا ،الذي شارك في عمليات البحث، إنه"غادرت مجموعة تضم أكثر من 40 حطابا شيهوري على مشارف غامبورو الخميس ولم يعودوا بحلول المساء كالمعتاد".

وأضاف :" يوم الجمعة، حشدنا رجالا وتوغلنا في عمق الغابة حيث انتشلنا ثلاث جثث تم التعرف عليها دون أي أثر لزملائهم".

وعانى قاطعو الأشجار في غامبورو من هجمات متكررة لبوكو حرام، وعمليات اختطاف خصوصا حول غابة وولغو التي كانت مخبأ معروفا لأفراد بوكو حرام.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، خطفت بوكو حرام حوالى 50 من هؤلاء، كانوا في طريقهم لجمع الأخشاب في الغابة بعد مقتل 49 آخرين في هجومين سابقين.