"أنتم ظلمة".. انتفاضة نسائية تفضح نهب الحوثي لأراضي صنعاء

فضحت انتفاضة نساء يمنيات في وجه الحوثي، جريمة نهب الانقلابيين للأراضي في صنعاء ومحاولتهم السطو على أملاك الأهالي.

وتداول ناشطون يمنيون تسجيلات مرئية توثق انتفاضة نسائية في وجه أحد قيادات مليشيا الحوثي وعدد من المسلحين المدججين بالأسلحة أثناء نهبهم بقوة السلاح لأراضي المواطنين في الجهة الشمالية من صنعاء.

وتظهر التسجيلات التي تحققت "دوت الخليج الإخبارية" منها، تصدي عدد من نساء مديرية "همدان" لمسلحين حوثيين يقودهم قيادي يدعى "عبدالله المنصور" أحد أبرز الناهبين للعقارات وصرخن في وجه: "ارحلوا ياظلمة.. نهبتم أراضينا وسرقتم أملاكنا".

وفيما كان أحد المسلحين الحوثيين يؤدي شعار ما يسمى "الصرخة" ويحاول الاعتداء على النساء وقمعهن اعتلى صراخ النسوة رفضا للسلوك المشين وانتهاك المليشيات لحقوق وممتلكات الضعفاء.





وخاطبن عناصر المليشيات: "ماذا تفعلوا ياظلمة.. إذا كان لديك وثيقة للأراضي هناك طريق للقانون ومحكمة في بني مطر والعاصمة صنعاء"، في إشارة إلى أن "المليشيا تسطو على أملاك السكان بقوة السلاح ودون أي سند قانوني".

كما طالبن قيادات مليشيا الحوثي أن يرحلوا ويرفعوا قبضتهم عن ممتلكات الناس، بقولهن: "نستجيركم بالله ارحلوا (..) ربنا عدل وسينتصف لنا منكم ياظلمة".

وتجاوزات انتهاكات الحوثيين للنساء كل الخطوط الحمراء، حيث ترتكب المليشيا كل الجرائم الجسيمة بحق المرأة اليمنية، كان آخرها قتل أم أمام أطفالها ضربا حتى الموت في مديرية العدين بمحافظة إب، وسط البلاد في واقعة هزت المجتمع اليمني.

كما تصاعدت عمليات نهب مليشيات الحوثي للأراضي والعقارات في صنعاء لتشيد مخطط "الأحزمة الطائفية" عبر بناء تجمعات سكانية تطوق العاصمة وإحداث تغيرات ديموغرافية وبيئة جديدة تبقي نفوذ المليشيات في المدى البعيد.

وأنشأت مليشيا الحوثي من أجل ذلك جهاز ما يسمى "الحارس القضائي" كأداة موازية للسلطة القضائية لشرعنة نهب أملاك الآخرين ولحجب ارتفاع السطو المنظم لأراضي والعقارات وثروات اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.