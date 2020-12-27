وزير سوداني: سيطرنا على معظم أراضينا الحدودية مع إثيوبيا

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، السبت، أن بلاده استعادت السيطرة على معظم الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.

وقال صالح، في تصريحات لـ"رويترز": "نحن نؤمن بالحوار لحل أي مشكلة.. لكن جيشنا سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضينا، حاليا استعاد جيشنا ما بين 60 إلى 70% من الأراضي السودانية".

وتابع قائلا: "إن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي وإن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين".

وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تجراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.

وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف.

وأجرى البلدان محادثات هذا الأسبوع في الخرطوم حول تلك القضية.

وألقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، صدر الخميس، باللوم في أعمال العنف على "أطراف لها دوافع خفية لإثارة العداء والشك بين الشعبين".

وللنزاع الحدودي السوداني الإثيوبي تاريخ قديم، يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ما جعله يتجدد بسبب إهمال حسم ملف ترسيم الحدود بين البلدين ليأتي التوتر المتصاعد مؤخرا.



ويقول المسؤولون السودانيون إن "الحدود جرى ترسيمها في السنوات الأولى من القرن العشرين وإن المفاوضات اقتصرت على محادثات بشأن وضع علامات إضافية على الأرض كل كيلومترين بدلا من كل 10 كيلومترات".