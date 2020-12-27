الجيش المالي يقتل 10 إرهابيين قرب حدود بوركينا فاسو

أعلن الجيش المالي، السبت، مقتل 10 إرهابيين في هجوم استهدف قافلة عسكرية قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وذكر الجيش في تغريدة عبر "تويتر" أن "الهجوم وقع بين دينانغورو وموندورو، ولم يوقع أي خسائر في صفوف قواته".
وأضاف أنّ "المجموعة (التي تعرضت للهجوم) تلقت إسنادا ناريا من الطيران"، دون كشف مزيد من التفاصيل.
وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية عام 2012 بأيدي جماعات محلية وإرهابيين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي.
وتشنّ جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيين.
وطالت هذه الهجمات المتداخلة مع أعمال عنف بين مجموعات قبلية الدول المجاورة، وخصوصا النيجر وبوركينا فاسو.
وتعاني منطقة الساحل الأفريقي، وخصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، من هجمات إرهابية متفاقمة، تستهدف القوات الأمنية والجنود الأمميين، وذلك رغم تشكيل دول حوض بحيرة تشاد، في مايو/أيار 2015، قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة.
ولحماية نفسه من الكمائن والألغام، تزود الجيش المالي مؤخرا بمدرعات وفرتها دول مانحة.
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