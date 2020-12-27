فتح مسلح النار داخل صالة بولينج في مدينة روكفورد بولاية إلينوي الأمريكية، الأحد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وقال دان أوشيا قائد شرطة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي، إن "شخصًا اعتقل بعد إطلاق النار يعتقد أنه على صلة بالحادث".
ولم يكشف أوشيا مزيدا من المعلومات حول الشخص المعني أو الضحايا، لكنه أكد أن عملية الاعتقال تمت دون مقاومة وأن الشرطة لم تطلق النار.
وبحسب صحيفة "روكفورد ريجستر ستار"، فإن عام 2020 كان الأكثر دموية في المدينة بالنسبة لجرائم القتل، وفقًا لسجلات تعود حتى عام 1965.
وقُتل 35 شخصًا في المدينة هذا العام، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 31 شخصا عام 1996.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 قتلى في إطلاق نار بصالة بولينج بإلينوي الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.