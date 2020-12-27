رابع حادث خلال عام.. مقتل 4 جنود في تحطم مروحية باكستانية

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، مقتل 4 من جنوده في تحطم مروحية كانت تقلهم بمنطقة شمالي البلاد، بالقرب من الحدود مع الصين.

وقال الجيش الباكستاني في بيان فجر اليوم، إن المروحية تحطمت في منطقة جيلجيت -بالتستان "لأسباب فنية".

وأضاف أن "الطاقم كان يقوم بنقل جثمان جندي عندما تحطمت المروحية".

وتعرضت طائرات للجيش الباكستاني لعدة حوادث هذا العام، أثناء قيامها بمهام تدريبية أو غير ذلك من المهام.

وتحطمت مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الباكستاني في العاصمة في مارس/آذار، ما أسفر عن مقتل الطيار.

وفي أبريل/نيسان، لقي طياران حتفهما جراء تحطم طائرتهما العسكرية في إقليم البنجاب شمال شرقي البلاد.

كما تحطمت طائرة "ميراج" في فبراير/ شباط خلال مشاركتها في مهمة تدريب روتينية بالقرب من بلدة شوركوت في البنجاب.