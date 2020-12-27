الشرطة العراقية تبحث عن هذا الطفل.. فما قصته مع النساء؟

تبحث الشرطة العراقية، عن طفل معنف من قبل نساء، ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مديرية شرطة كربلاء، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، إن "وحدة الرصد التابعة لقسم العلاقات والإعلام قامت برصد حالة عنف بحق طفل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أن قائد الشرطة وجّه بتشكيل فريق عمل من الشرطة المجتمعية وقسم حماية الأسرة والطفل لمعرفة تفاصيل الحادث.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح مدير العلاقات والإعلام العميد علاء الغانمي أنه "تم رصد فيديو لطفل يتم تعنيفه على يد نساء والتطاول عليه بألفاظ نابية بحسب المنشور".

وأضاف "باشرت المفارز بالبحث والتحري عن الموضوع بشكل عاجل منذ صباح هذا اليوم الأحد، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من الحالة ومحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى القضاء مع احتضان الطفل بالتعاون مع حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة في حال كانت هذه الحالة صحيحة".

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر نساءً يعنفن ويضربن طفلاً لا يتجاوز من العمر 3 أعوام، انتقاماً من والدته كما قال متداولو ذلك الفيديو.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، عن حزنها البالغ وقلقها الشديد بشأن التقارير الحالية المتواصلة حول "العنف ضد الأطفال في العراق".

وتقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي إنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً".