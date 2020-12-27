طائرة مجهولة.. مقتل اثنين من "الحرس الإيراني” بسوريا

استهدفت طائرة مسيرة مجهولة، اليوم الأحد، سيارة تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، شمالي سوريا، ما تسبب في مقتل عنصرين.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية القول إن الطائرة استهدفت السيارة أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادين.



ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المستهدفين بالضربة، أو هوية الطائرة المسيرة.

وكان المرصد السوري قد أعلن أمس الأول توثيق خسائر بشرية ومادية، جراء الضربات الإسرائيلية، ضد مليشيات إيرانية بسوريا.

ودمرت الصواريخ الإسرائيلية القادمة من فوق الأراضي اللبنانية، مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية بريف مصياف.

كما جرى استهداف مراكز ومواقع في معسكر الطلائع بمنطقة الشيخ غضبان بريف مصياف أيضاً.

وخلفت الضربات تلك 6 قتلى من جنسيات غير سورية، لا يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانوا من الحرس الثوري أم من المليشيات الموالية لإيران.

يذكر أن تعداد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.