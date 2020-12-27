تطورات انفجار "ناشفيل".. تفتيش منزل والاشتباه بشخص

قامت السلطات الأمريكية،الأحد، بتفتيش منزل في منطقة ناشفيل كجزء من تحقيقها في الانفجار الذي هز وسط المدينة وخلف أضرارا مادية وبشرية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن عملية التفتيش أجريت في أنتيوش في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إعلامية بأنه تم التعرف على "شخص مثير للاهتمام" يبلغ من العمر 63 عاما على صلة بانفجار كارافان، إثر بث عبر مكبر للصوت قبل دقائق من الحادث.



وأفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن منفذ التفجير قد يكون قد قتل في الانفجار، لكن السلطات لم تؤكد أي شيء رسميا.

والتفجير الذي وقع يوم عيد الميلاد أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وألحق أضرارا بعشرات المباني في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانفجر المنزل المتنقل، الذي كان متوقفا في أحد شوارع وسط أكبر مدن ولاية تينيسي، فجر الجمعة بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة وملاحظتها للمنزل المتنقل وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة.

وقالت الشرطة ،حينها، إنها لم تعرف على الفور وسيلة التفجير، وما إذا كان هناك أي شخص داخل المنزل المتنقل عندما انفجر، لكن المحققين يفحصون ما يعتقدون أنها أشلاء بشرية عثر عليها قرب مكان الانفجار.

ولم تقدم الشرطة أي دافع محتمل ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الرغم من أن مسؤولي شرطة ناشفيل وصفوا الانفجار بأنه "عمل متعمد" وتعهدوا بتحديد مصدره.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إنه يبذل قصارى جهده لتحديد المسؤولين عن انفجار مدينة ناشفيل.