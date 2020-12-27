التعايشي: اتفاق جوبا يضمن فرض الأمن بالسودان

أكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، الأحد،أن الحكومة السودانية تتحمل كامل المسؤولية تجاه حماية المدنيين بدارفور ومناطق النزاعات.

وقال التعايشي، خلال لقاء وفد تنسيقية دعم السلام، أمام القصر الجمهوري بالسودان، إنه" يجب التحقيق فيما حدث من تجاوزات في السابق بشكل شفاف حتى تتمكن مؤسسات العدالة بالبلاد من إجراء تحقيقاتها بكل نزاهة وتقديم من ارتكبوا هذه الجرائم للقضاء ومحاسبتهم.

وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني أن تنفيذ اتفاقية سلام جوبا هي الضامن الوحيد لاستتباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في البلاد، مؤكدا أن قضية جمع السلاح محورية وتسهم في وقف العنف والقتل.

وأشار التعايشي إلى أن اتفاقية السلام نصت على تشكيل قوة لحفظ الأمن وحماية المدنيين مع بناء جيش وطني موحد بعقيدة قتالية واحدة، موضحا أن بعض الصراعات التي تحدث في دارفور مرتبطة بالأرض "لذلك لابد من تنفيذ المحور الخاص بالأرض والحواكير في اتفاقية سلام جوبا".

وناشد الحضور بضرورة العمل الجاد ونبذ الخلافات من أجل "سودان الحرية والسلام والعدالة".



وكانت اللجنة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان ، أعلنت أمس السبت، مقتل 7سودانيين في صراع قبلي بولايات دارفور.