بالأبيض والأحمر.. الغضب يحلق في سماء بيلاروسيا

أطلق مئات الأشخاص في بيلاروسيا من المعارضة، الأحد، بالونات احتجاجا على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وارتفعت البالونات المملوءة بالهيليوم باللونين الأحمر والأبيض باتجاه السماء في العاصمة مينسك.



وأظهرت صور تم نشرها على موقع "تيلجرام" أن متظاهرين آخرين ساروا في منطقة سكنية، حاملين علم المعارضة الأبيض والأحمر والأبيض.

وأفادت تقارير باعتقال العديد من الأشخاص، ولكن لم تحدث حتى الآن موجة اعتقالات مثل الأسابيع السابقة.

وكانت المعارضة في بيلاروسيا قد دعت إلى احتجاجات جديدة ضد الرئيس لوكاشينكو الأحد.

ودعت الحركة الديمقراطية المواطنين بإطلاق بالونات مليئة بغاز الهيليوم اعتبارا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش للإشارة إلى استيائهم.

وجاء في الدعوة للاحتجاج: "يكفي فتح النافذة وترك البالون ينطلق".

وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة في نهاية كل الأسبوع منذ أن أعلن لوكاشينكو، الذي قاد البلاد لأكثر من ربع قرن، فوزه في انتخابات 9 أغسطس /آب التي تعتبرها المعارضة مزورة.

وتضمن النداء أيضا إشارة إلى احتفالات ليلة رأس السنة القادمة، والتي تقام تقليديا في المنزل. "نأمل في الرياح في ذلك الوقت - رياح التغيير لدينا".

وواجهت قوات الأمن الملثمة المتظاهرين السلميين بإجراءات صارمة في المسيرات في الشهور الماضية.

وقبل أسبوع، تم اعتقال نحو 100 شخص، وفي كثير من الأحيان، تم اعتقال المزيد من المتظاهرين.