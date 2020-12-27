10 قتلى حصيلة هجوم "بوكو حرام" على 3 قرى في نيجيريا

قتل 10 قتلى على الأقل بينهم 4 عناصر أمن في هجوم دام لجماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

وقالت مصادر محلية وأمنية، لوكالة "فرانس برس"، الأحد، إن عناصر إرهابية وصلت إلى قرى شافا وأزاري وتشان الأدي في 6 شاحنات وأضرموا النار في المنازل والمقار العامة مطلقين النار عشوائيا على السكان.



وأوضح ساني محمد، الذي يقود مليشيا تتصدى للإرهابيين أن 10 أشخاص قتلوا وأحرقوا منازل ومتاجر وكنائس.

وأشار بولو جيمس أحد العناصر في المليشيا المذكورة يدعى لو جيمس إلى أنه عندما وصل الإرهابييون إلى أزاري، احرقوا مركز شرطة وقتلوا شرطيين اثنين، موضحا أن سائر القتلى قرويون كانوا يحاولون الفرار.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تصاعدا للهجمات منذ بداية ديسمبر/كانون الأول.

وخلال عطلة الميلاد، خطف عشرات الحطابين قرب غامبورو وقتل 11شخصا قرب شيبوك فيما خطف قس.

وأسفر تمرد بوكو حرام منذ بدايته في 2009 عن 36 ألف قتيل.

ويعجز مليونا شخص عن العودة إلى منازلهم بسبب أعمال العنف.