منفذ عملية الطعن بالصين.. هذا هو الدافع الغريب وراء القتل

سببٌ عجيب وصادم يكمن في تفاصيل عملية الطعن التي شهدتها مقاطعة لياونينغ الصينية، الأحد، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة مثلهم.
وأمس الأحد، أقدم رجل ستيني على قتل سبعة أشخاص وجرح آخرين من المارة، بسكين، في أحد شوارع كايوان في لياونينغ، الواقعة شمال شرق البلاد، قبل أن تعتقله الشرطة.
ولأن وراء كل شخص قصة، كشف التلفزيون الرسمي الصيني أن منفذ العملية، "مطلقا وناقما على المجتمع" و"غريب الأطوار".
في هذه الأثناء، قالت قناة "سي سي تي في" إن "التحقيق كشف بأنه فقد ابنه وأن زوجته طلقته، وأنه غير قادر على التكيف مع المجتمع وناقم عليه وغريب الأطوار".
والهجمات بسكين شائعة نسبيا في الصين التي تمنع المواطنين العاديين من حمل الأسلحة النارية.
ففي عام 2019، قُتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون، طعنا، على يد رجل اشتبه بأخلاق زوجته.
وقبله بعام، أقدم شاب على قتل ثمانية طلاب وجرح آخرين، لأنه كان ضحية مضايقات حين كان يدرس في المدرسة نفسها.
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